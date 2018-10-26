Силуанов заявил, что новые санкции не приведут к сильному изменению курса рубля

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что санкции, которые могут быть введены против России, не приведут к существенному изменению курса рубля.

«Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения. Но они будут прогнозируемыми и не столь существенными, что нам придётся каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников, что происходит с курсом рубля», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центробанк по итогам заседания совета директоров оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Подробнее — в материале RT.