Силуанов заявил, что новые санкции не приведут к сильному изменению курса рубля

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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что санкции, которые могут быть введены против России, не приведут к существенному изменению курса рубля.
Силуанов заявил, что новые санкции не приведут к сильному изменению курса рубля
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения. Но они будут прогнозируемыми и не столь существенными, что нам придётся каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников, что происходит с курсом рубля», — цитирует его ТАСС. 

Ранее сообщалось, что Центробанк по итогам заседания совета директоров оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. 

Подробнее — в материале RT.

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