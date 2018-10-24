Силуанов назвал механизмы сдерживания цен на топливо
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- РИА Новости
«Какие ещё есть у нас инструменты в правительстве? Первое — можно всегда ввести экспортные пошлины… И второе — это, безусловно, квотирование объёмов поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, чтобы здесь не создавался дефицит», — цитирует РИА Новости Силуанова.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство изучает возможности для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году.