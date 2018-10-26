Россия и Казахстан могут перевести до 75% расчётов в нацвалюты

Заместитель министра экономического развития России Сергей Горьков заявил, что российская и казахстанская стороны могут увеличить долю взаимных расчётов в национальных валютах до 75%.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Горькова, в настоящий момент доля расчётов между странами в национальных валютах составляет 63%.

«У нас сейчас 63% расчётов между Казахстаном и Россией в национальных валютах, это очень приличный показатель. Могу сказать, что у нас тоже есть определённые заделы: мы можем достигать показателя 70—75%», — отметил замминистра.

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