Россия и Казахстан могут перевести до 75% расчётов в нацвалюты
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Об этом сообщает ТАСС.
По словам Горькова, в настоящий момент доля расчётов между странами в национальных валютах составляет 63%.
«У нас сейчас 63% расчётов между Казахстаном и Россией в национальных валютах, это очень приличный показатель. Могу сказать, что у нас тоже есть определённые заделы: мы можем достигать показателя 70—75%», — отметил замминистра.
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