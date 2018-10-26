WSJ: Китай сократил закупки иранской нефти из-за санкций США
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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что данное решение даст Вашингтону дополнительный импульс в стремлении изолировать Тегеран санкциями.
Ранее в США заявили о «значительном сокращении» нефтяного экспорта Ирана.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.