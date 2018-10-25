В Краснодарском крае планируют создать реестр субъектов малого бизнеса

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В Краснодарском крае планируют создать реестр субъектов малого и среднего бизнеса, сообщают «Аргументы неделi».
В Краснодарском крае планируют создать реестр субъектов малого бизнеса
  • ©pixabay.com

Соответствующие изменения в законодательство были внесены депутатами регионального парламента на очередной сессии. Документ принят в двух чтениях.

«Создание реестра, учёт и классификация субъектов предпринимательского сообщества — это основа, на которой можно строить продуманную государственную политику в этой области», — заявил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

По его словам, как минимум это база для определения возможных мер господдержки малого и среднего бизнеса.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что малый и средний бизнес Севастополя сможет получить дополнительно 276 млн рублей через фонды господдержки.

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