Орешкин прокомментировал оценки рейтинговыми агентствами экономики России

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Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал оценки рейтинговых агентств относительно российской экономики.
Орешкин прокомментировал оценки рейтинговыми агентствами экономики России
  • РИА Новости

«Во многом текущие оценки рейтинговых агентств, конечно, отстают от реальной динамики, от состояния дел в российской экономике и в целом от её долговой устойчивости. Агентство Moody’s здесь находится в арьергарде», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Орешкин ответил на просьбу прокомментировать заявление агентства Moody’s о возможности повышения суверенного кредитного рейтинга России.

Как отмечается, ранее старший вице-президент Moody’s Investors Service Кристин Линдоу указала, что агентство может повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году при условии отсутствия шоков.

Ранее стало известно, что Moody's повысило прогноз в отношении российского банковского сектора со «стабильного» до «позитивного».

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