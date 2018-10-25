Орешкин прокомментировал оценки рейтинговыми агентствами экономики России

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал оценки рейтинговых агентств относительно российской экономики.

«Во многом текущие оценки рейтинговых агентств, конечно, отстают от реальной динамики, от состояния дел в российской экономике и в целом от её долговой устойчивости. Агентство Moody’s здесь находится в арьергарде», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Орешкин ответил на просьбу прокомментировать заявление агентства Moody’s о возможности повышения суверенного кредитного рейтинга России.

Как отмечается, ранее старший вице-президент Moody’s Investors Service Кристин Линдоу указала, что агентство может повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году при условии отсутствия шоков.

Ранее стало известно, что Moody's повысило прогноз в отношении российского банковского сектора со «стабильного» до «позитивного».