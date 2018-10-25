Банк Intesa назвал условия финансирования «Северного потока — 2»

Банк Intesa будет готов к финансированию проекта газопровода «Северный поток — 2», если он не попадёт под санкции. Об этом заявил председатель совета директоров банка Антонио Фаллико.

По его словам, в банке ожидают решений относительно возможных санкций, передаёт ТАСС.

«Мы ожидаем последних решений всех властей, кто занимается санкционными вопросами. Я лично убеждён, что этот проект не подпадёт под санкции. Если так и будет, то мы будем готовы сыграть роль в финансировании этого проекта», — подчеркнул он.

Он напомнил, что банк принимал участие в финансировании «Северного потока — 1», в связи с чем есть интерес и ко второму проекту.

Ранее Фаллико заявил, что банк Intesa заинтересован в финансировании проекта газопровода, потому что он обеспечивает энергобезопасность Европы.

9 октября министр энергетики России Александр Новак отметил, что «Северный поток — 2» реализуют даже в случае наложения американских санкций.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта газопровода.