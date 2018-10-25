Банк Intesa назвал условия финансирования «Северного потока — 2»
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По его словам, в банке ожидают решений относительно возможных санкций, передаёт ТАСС.
«Мы ожидаем последних решений всех властей, кто занимается санкционными вопросами. Я лично убеждён, что этот проект не подпадёт под санкции. Если так и будет, то мы будем готовы сыграть роль в финансировании этого проекта», — подчеркнул он.
Он напомнил, что банк принимал участие в финансировании «Северного потока — 1», в связи с чем есть интерес и ко второму проекту.
Ранее Фаллико заявил, что банк Intesa заинтересован в финансировании проекта газопровода, потому что он обеспечивает энергобезопасность Европы.
9 октября министр энергетики России Александр Новак отметил, что «Северный поток — 2» реализуют даже в случае наложения американских санкций.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта газопровода.