WSJ: США отказываются от торговых переговоров с КНР до получения конкретных предложений
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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.
Отмечается, что американская позиция может сказаться на будущей встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая запланирована на конец ноября в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Ранее Трамп заявил, что США могут нанести ещё более серьёзный ущерб китайской экономике, если КНР не пойдёт на договорённости по торговым вопросам.
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.