WSJ: США отказываются от торговых переговоров с КНР до получения конкретных предложений

Власти США не планируют вести торговые переговоры с КНР, пока китайская сторона не предоставит конкретные предложения по урегулированию ситуации между двумя странами в данном вопросе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.

Отмечается, что американская позиция может сказаться на будущей встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая запланирована на конец ноября в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести ещё более серьёзный ущерб китайской экономике, если КНР не пойдёт на договорённости по торговым вопросам.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.