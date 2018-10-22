СМИ: Трамп не намерен смягчать пошлины на китайские товары

Американский лидер Дональд Трамп не намерен смягчать таможенные пошлины на китайские товары.

Об этом информирует Axios со ссылкой на источники.

«Он (Трамп. — RT) хочет, чтобы они (КНР. — RT) испытывали больше страданий», — отметил один из источников.

Как пишет издание, Трамп полагает, что чем дольше продержатся эти тарифы, тем больше рычагов давления на Пекин он получит.

Ранее Трамп заявил, что США могут нанести ещё более серьёзный ущерб китайской экономике, если КНР не пойдёт на договорённости по торговым вопросам.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.