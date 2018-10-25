Эксперт прокомментировал заявление Сечина о произволе США в применении санкций

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что произвол США в вопросе применения санкций стал очевидным для всех.

По словам Сечина, односторонним ограничениям подверглось уже около трети мировых запасов и пятая часть мировой добычи нефти.

Как отметил Юшков, американцы, не стесняясь, «используют политические инструменты для продвижения своих экономических интересов».

«Мы видим это на примере газовой и нефтяной отрасли. Они вводят более жёсткие санкции, чтобы расчистить рынок и увеличить собственный экспорт. С другой стороны, чтобы поднялись цены. По этой причине американские сланцевые проекты будут всё рентабельнее. Таким образом, сами американцы будут больше добывать нефти, а китайцы, например, будут больше страдать, потому что они фактически нефть не производят», — рассказал Юшков.

Эксперт также прокомментировал слова Сечина о том, что Россия и через 10-15 лет останется одним из лидеров мирового нефтяного рынка.

Юшков добавил, что даже если Россия снизит объёмы добычи, то это не отразится негативно на её позициях на нефтяном рынке.

«То, что Россия не уйдёт с мирового рынка нефти — это ответ Сечина на слова саудовского представителя, который заявил, что буквально через десяток лет наша страна чуть ли не перестанет вообще добывать нефть — это глупость. У нас огромные запасы нефти, разведанность в Восточной Сибири крайне мала — мы не знаем, сколько там нефти, плюс у нас есть шельф. Если мы меньше будет добывать, возникнет дефицит нефти на мировом рынке, это приведёт к росту цен. Чем дороже нефть, тем более рентабельны будут наши шельфовые проекты», — заключил Юшков.

Ранее Сечин заявил, что произвол США в вопросе применения санкций стал очевидным для всех.