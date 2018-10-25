Сечин назвал очевидным для всех произвол США в применении санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что произвол США в вопросе применения санкций стал очевидным для всех.

«На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» с намеренно невнятными, часто двусмысленными формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех», — приводит ТАСС слова Сечина.

Он отметил, что односторонним ограничениям подверглось уже около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти.

По его словам, на США пришлось лишь около 0,6% потерь от введённых против России санкций, на Германию — 40%.

Он добавил, что сегодняшний уровень свободных добывающих мощностей в мире не сможет возместить добычу нефти, выбывающую из-за действий США.

Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале RT.