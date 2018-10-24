Германия объяснила заинтересованность в СПГ

Германии нужен сжиженный природный газ (СПГ), в том числе для судоходства и морской экономики, заявили в пресс-службе Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство полагает, что СПГ, с одной стороны, имеет большой потенциал для морской экономики. СПГ может на протяжении десятилетий играть важную роль в качестве топлива для морского и внутреннего судоходства», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, суда, которые курсируют на газовой тяге, на 80% экологичнее обычных.

«Терминал по приёму СПГ был бы предпосылкой для заправки в Германии судов сжиженным газом», — добавили в ведомстве.

При этом подчёркивается, что заинтересованность в СПГ не связана с газопроводом «Северный поток — 2».

«Не считая использования в качестве топлива, СПГ может диверсифицировать газоснабжение Германии и повысить энергобезопасность. Связи с «Северным потоком — 2» здесь нет. Любой (новый. — RT) источник поставок газа может увеличить энергобезопасность», — заключили в министерстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп приветствовал возможную финансовую поддержку со стороны ФРГ строительства терминала для приёма СПГ.

Позднее Госдеп приветствовал решение Берлина о софинансировании проекта терминала СПГ на севере Германии.