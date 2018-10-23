Урожай черешни, персиков и абрикосов в Севастополе вдвое превысил прошлогодний

Урожай черешни, персиков и абрикосов в Севастополе в два раза превысил прошлогодний, заявили в городском Департаменте сельского хозяйства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«По состоянию на 11 октября 2018 года валовой сбор ягодных культур (земляника, малина, ежевика) составил 23 тонны с площади 4,6 га при средней урожайности 50 центнеров с гектара», — рассказали в департаменте.

Урожай косточковых культур составил 705 тонн, урожай семечковых культур — 223 тонны.

Завершить уборку урожая предприятия намерены в начале ноября.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о получении 6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства за два года.