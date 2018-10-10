В Крыму заявили о получении 6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства за два года

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что государственная поддержка сельского хозяйства составила около 6 млрд рублей за последние два года. Об этом сообщает «Крыминформ».
В Крыму заявили о получении 6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства за два года
  • РИА Новости

«Полуостров на сегодня полностью обеспечен мясом свинины и курицы за счёт своих производителей», — отметил Аксёнов, которого цитирует его пресс-служба.

По словам главы региона, по говядине Крым пока закрывает потребности на 15—20%, по молоку — около 70%.

«Также практически ежегодно благодаря поддержке федерального правительства мы высаживаем около 1 тыс. га виноградников и 1 тыс. га садов», — рассказал Аксёнов.

Он добавил, что в 2017 году общий урожай плодоводства составил около 60 тыс. тонн, в 2018 году — это 150 тыс. тонн по итогам года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике сельхозпроизводители получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года.

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