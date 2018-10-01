В Удмуртии сельхозпроизводители получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года
- РИА Новости
Как заявила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова, всего на этот год предусмотрена финансовая поддержка в размере 2,2 млрд рублей, сообщает ИА «Удмуртия».
Абрамова также рассказала, что осталось довести субсидии на строительство животноводческих помещений и покупку сельхозтехники.
Ранее «Реальное время» сообщало, что два промышленных кластера из Татарстана получат субсидии на проекты импортозамещения.