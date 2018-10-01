В Удмуртии сельхозпроизводители получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года

Короткая ссылка
В Удмуртии сельхозпроизводители получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала 2018 года.
В Удмуртии сельхозпроизводители получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года
  • РИА Новости

Как заявила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова, всего на этот год предусмотрена финансовая поддержка в размере 2,2 млрд рублей, сообщает ИА «Удмуртия».

Абрамова также рассказала, что осталось довести субсидии на строительство животноводческих помещений и покупку сельхозтехники.

Ранее «Реальное время» сообщало, что два промышленных кластера из Татарстана получат субсидии на проекты импортозамещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить