Два промышленных кластера из Татарстана получат субсидии на проекты импортозамещения

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Двум промышленным кластерам из Татарстана выделят субсидии на проекты импортозамещения, сообщает «Реальное время».
Два промышленных кластера из Татарстана получат субсидии на проекты импортозамещения
  • РИА Новости

Конкурсная комиссия Минпромторга России одобрила проект «Композиты без границ», в который также входят Московская и Саратовская области, на 500 млн рублей и проект «Барс Технолоджи» на 247,5 млн рублей.

«Барс Технолоджи» позволит Татарстану занять 15% российского рынка по производству аккумуляторных батареек к 2020 году, а ПАН-волокно может производиться мощностью 5 тыс. тонн в год.

Субсидии участникам кластеров на возмещение до 50% затрат на реализацию проектов выдаются на безвозмездной основе.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал процесс импортозамещения в России.

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