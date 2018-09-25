Два промышленных кластера из Татарстана получат субсидии на проекты импортозамещения

Двум промышленным кластерам из Татарстана выделят субсидии на проекты импортозамещения, сообщает «Реальное время».

Конкурсная комиссия Минпромторга России одобрила проект «Композиты без границ», в который также входят Московская и Саратовская области, на 500 млн рублей и проект «Барс Технолоджи» на 247,5 млн рублей.

«Барс Технолоджи» позволит Татарстану занять 15% российского рынка по производству аккумуляторных батареек к 2020 году, а ПАН-волокно может производиться мощностью 5 тыс. тонн в год.

Субсидии участникам кластеров на возмещение до 50% затрат на реализацию проектов выдаются на безвозмездной основе.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал процесс импортозамещения в России.