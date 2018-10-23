В Совфеде прокомментировали заявление Дуды о «Северном потоке — 2»

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с ФАН слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.
В Совфеде прокомментировали заявление Дуды о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

«Если полякам нравится платить как минимум на 40% больше за американский сжиженный газ, чем за российский трубопроводный, то пусть платят, если у них есть лишние деньги. Что касается «вреда» для Украины и для Словакии, то пусть Дуда волнуется за себя», — сказал Джабаров.

По его словам, у Братиславы есть собственное правительство, способное обозначить свою позицию.

Кроме того, Джабаров напомнил, что Россия может ввести санкции против Украины в качестве ответа на действия Киева.

Сенатор также выразил мнение, что недовольство Варшавы «Северным потоком — 2» связано с позицией США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить