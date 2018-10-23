В Совфеде прокомментировали заявление Дуды о «Северном потоке — 2»
- РИА Новости
«Если полякам нравится платить как минимум на 40% больше за американский сжиженный газ, чем за российский трубопроводный, то пусть платят, если у них есть лишние деньги. Что касается «вреда» для Украины и для Словакии, то пусть Дуда волнуется за себя», — сказал Джабаров.
По его словам, у Братиславы есть собственное правительство, способное обозначить свою позицию.
Кроме того, Джабаров напомнил, что Россия может ввести санкции против Украины в качестве ответа на действия Киева.
Сенатор также выразил мнение, что недовольство Варшавы «Северным потоком — 2» связано с позицией США.