В Совфеде прокомментировали заявление Дуды о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с ФАН слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что «Северный поток — 2» опасен для Украины и Словакии.

«Если полякам нравится платить как минимум на 40% больше за американский сжиженный газ, чем за российский трубопроводный, то пусть платят, если у них есть лишние деньги. Что касается «вреда» для Украины и для Словакии, то пусть Дуда волнуется за себя», — сказал Джабаров.

По его словам, у Братиславы есть собственное правительство, способное обозначить свою позицию.

Кроме того, Джабаров напомнил, что Россия может ввести санкции против Украины в качестве ответа на действия Киева.

Сенатор также выразил мнение, что недовольство Варшавы «Северным потоком — 2» связано с позицией США.