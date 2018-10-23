В Moody's улучшили прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году. Отмечается, что аналитики рассчитывают на показатель 1,7% вместо озвученного ранее значения 1,5%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор агентства по банковскому сектору России, который оказался в распоряжении журналистов.

«Мы прогнозируем умеренные темпы роста ВВП в среднем на 1,7% в 2018—2019 годах и сохранение низкой инфляции в течение прогнозируемого периода», — отмечается в обзоре.

Уточняется, что данный прогноз будет поддерживаться возобновившимся ростом цен на нефть и стабильным курсом рубля.

При этом аналитики подчеркнули, что экономический рост страны будет сдержанным из-за «высоких геополитических рисков и санкций». По мнению экспертов, международные ограничения усиливают неопределённость среди инвесторов, а также ухудшают ситуацию с доступом к международным рынкам капитала, что сказывается на инвестициях в Россию.

Вместе с этим в агентстве отметили, что санкции Запада против крупнейших госбанков России имели лишь ограниченное влияние, так как данные финансовые организации имеют фондирование преимущественно из депозитов россиян.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3 процентных пункта — до 1,8%.

Специалист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с телеканалом «360» оценил экономический эффект чемпионата мира по футболу 2018 года в России.