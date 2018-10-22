Минстрой спрогнозировал рост средних ставок по ипотеке до 10% до конца года
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Данный прогноз он озвучил во время совещания в Совете Федерации по нацпроекту «Жильё и городская среда».
«Сегодня у нас средневзвешенная ставка около 9,65%. До конца года мы прогнозируем, что средняя ставка по стране будет порядка 9,8—10%», — сказал он.
Стасишин признал, что данный показатель выше, чем в середине года, однако указал на сложившиеся в настоящее время экономические условия.
«Но если мы посмотрим на макроэкономическую ситуацию в стране, то эта ставка — победа и Центрального банка, и всего регулирования», — отметил он.
Ранее стало известно, что Сбербанк России увеличил ипотечные ставки на 0,4—0,6 процентного пункта.
Эксперт по недвижимости, главный редактор портала Restate.ru Алексей Шишкин в беседе с Nation News оценил данное решение Сбербанка.