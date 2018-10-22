СМИ: В России ожидают лучшего за 10 лет урожая тепличных овощей

В России ожидают лучшего за десять лет урожая тепличных овощей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По прогнозу ведомства, к концу 2018 года производство такой продукции достигнет более 1 млн тонн, что на 12,3% больше показателя 2017-го.

Как ожидается, к 2024 году этот объём вырастет до 1,5 млн тонн. В 2008-м тепличное производство имело результат 507,3 тыс. тонн.

В министерстве также заявили, что на 15 октября валовой сбор овощей закрытого грунта составил 785,9 тыс. тонн, что на 24,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Кроме того, в ведомстве отметили, что положительных результатов в производстве удалось добиться за счёт ввода новых и модернизированных площадей зимних теплиц.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о получении 6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства за два года.