СМИ: В России ожидают лучшего за 10 лет урожая тепличных овощей
- РИА Новости
По прогнозу ведомства, к концу 2018 года производство такой продукции достигнет более 1 млн тонн, что на 12,3% больше показателя 2017-го.
Как ожидается, к 2024 году этот объём вырастет до 1,5 млн тонн. В 2008-м тепличное производство имело результат 507,3 тыс. тонн.
В министерстве также заявили, что на 15 октября валовой сбор овощей закрытого грунта составил 785,9 тыс. тонн, что на 24,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Кроме того, в ведомстве отметили, что положительных результатов в производстве удалось добиться за счёт ввода новых и модернизированных площадей зимних теплиц.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о получении 6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства за два года.