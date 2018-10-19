Замглавы МИД России обсудил с послом Дании ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провёл встречу с послом Дании Карстеном Сёндергордом.

В ходе переговоров они обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2».

«В ходе беседы были обсуждены проблематика отношений Россия — ЕС, Россия — НАТО, вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря, а также ситуация вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2». Особое внимание было уделено кризисной ситуации в Совете Европы», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова главы МИД Словакии Мирослава Лайчака о том, что для его страны важно, чтобы проект газопровода «Северный поток — 2» не ослабил энергобезопасность Европы.