Эксперт прокомментировал позицию Словакии по «Северному потоку — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова главы МИД Словакии Мирослава Лайчака о том, что для его страны важно, чтобы проект газопровода «Северный поток — 2» не ослабил энергобезопасность Европы.

Как отметил Перов, «Северный поток — 2» не прекратит газовый транзит через Словакию.

«Это попросту невозможно. Во-первых, «Северный поток — 2» не сможет полностью перебить украинский транзит по своему объёму, а во-вторых, что более важно, по направлениям, а это значит, что что-то здесь останется и для Словакии», — пояснил эксперт.

Ранее Лайчак сказал, что для Словакии также важно продолжать играть роль транзитного государства для российского газа в Западную Европу.

Кроме того, 5 октября украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал «план Б» украинского «Нафтогаза» получить от России денежную «компенсацию ущерба» в связи с запуском «Северного потока — 2».