Эксперт прокомментировал «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал «план Б» украинского «Нафтогаза» получить от России денежную «компенсацию ущерба» в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2».

«Их попытки что-то заработать через суды бесперспективны. По этому поводу не было подписано никаких договоров», — сказал эксперт.

По его словам, обижаться Украине не на кого.

Дудчак не исключил, что очередные антироссийские заявления связаны с активной подготовкой к президентским выборам на Украине, которые состоятся в 2019 году.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что вероятность реализации газопровода «Северный поток — 2» с каждым месяцем выглядит всё очевидней.