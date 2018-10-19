Медведев назвал экономические санкции инструментом политического давления
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе своего выступления на пленарном заседании саммита «Азия — Европа».
«Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения и стали расхожим инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции», — цитирует РИА Новости Медведева.
Ранее российский премьер заявил, что американские санкции против банковского сектора России являются объявлением торговой войны.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые возможные санкции Евросоюза.