Медведев назвал объявлением торговой войны санкции США

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что американские санкции против банковского сектора России являются объявлением торговой войны.
Медведев назвал объявлением торговой войны санкции США
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью Euronews. 

«А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжёлые санкции», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим премьер выразил уверенность в том, что Россия в состоянии справиться с подобного рода давлением, однако политика, основанная на таких ограничениях, ведёт к разрушению мирового экономического порядка.

«Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок», — добавил он.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд прогнозирует ускорение роста ВВП России на фоне замедления мировой экономики. По мнению аналитиков, оптимистичный взгляд фонда может говорить о том, что серьёзных опасений по поводу потенциального введения новых антироссийских санкций нет.

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