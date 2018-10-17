Медведев назвал объявлением торговой войны санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что американские санкции против банковского сектора России являются объявлением торговой войны.

Об этом он рассказал в интервью Euronews.

«А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжёлые санкции», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим премьер выразил уверенность в том, что Россия в состоянии справиться с подобного рода давлением, однако политика, основанная на таких ограничениях, ведёт к разрушению мирового экономического порядка.

«Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок», — добавил он.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд прогнозирует ускорение роста ВВП России на фоне замедления мировой экономики. По мнению аналитиков, оптимистичный взгляд фонда может говорить о том, что серьёзных опасений по поводу потенциального введения новых антироссийских санкций нет.