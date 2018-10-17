Медведев назвал объявлением торговой войны санкции США
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- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью Euronews.
«А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжёлые санкции», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим премьер выразил уверенность в том, что Россия в состоянии справиться с подобного рода давлением, однако политика, основанная на таких ограничениях, ведёт к разрушению мирового экономического порядка.
«Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок», — добавил он.
Ранее стало известно, что Международный валютный фонд прогнозирует ускорение роста ВВП России на фоне замедления мировой экономики. По мнению аналитиков, оптимистичный взгляд фонда может говорить о том, что серьёзных опасений по поводу потенциального введения новых антироссийских санкций нет.