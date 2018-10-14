Эксперт оценил новые возможные санкции ЕС

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые возможные санкции Евросоюза.

По словам эксперта, это связано с политикой в отношении России, которую лоббируют в Европе США и Великобритания.

«Старой Европе очередное ухудшение с Россией, конечно, не нужно. Впрочем, здесь необходимо понимать, что тот факт, что данный пакет мер не будет кем-то заблокирован, говорит об общем консенсусе по данной линии в Евросоюзе», — сказал Фёдоров.

Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал новые возможные санкции Евросоюза.