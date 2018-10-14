В Совфеде прокомментировали новые возможные санкции ЕС

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Член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor прокомментировал новые возможные санкции Евросоюза.
В Совфеде прокомментировали новые возможные санкции ЕС
  • РИА Новости

По словам сенатора, говорить об ответе можно будет только тогда, когда ЕС введёт очередные ограничения.

«Рано думать. Пусть введут, потом посмотрим», — сказал он.

Со своей стороны, член Совфеда Валерий Рязанский выразил уверенность, что Москва ответит.

«Не думаю, что способ будет отличаться. Обычно будем реагировать. Симметричный ответ, как и всегда. Смотря какие санкции будут применяться со стороны Евросоюза», — заявил он.

В свою очередь, полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН сказал, что не представляет, какие могут быть санкции против российских руководителей разведок.

«Что ещё можно придумать? Мне трудно понять. Сейчас Лондон не даёт визы нашим дипломатам», — отметил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выразил уверенность в том, что главы МИД стран — членов Европейского союза утвердят новый режим санкций в связи с применением химического оружия.

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