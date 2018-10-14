В Совфеде выразили уверенность, что главы МИД ЕС утвердят новый режим санкций

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook выразил уверенность в том, что главы МИД стран — членов Европейского союза утвердят новый режим санкций в связи с применением химического оружия.
В Совфеде выразили уверенность, что главы МИД ЕС утвердят новый режим санкций
  • РИА Новости

«Вероятность того, что главы МИД стран ЕС на завтрашних переговорах в Люксембурге официально утвердят очередные санкции... близка к 100%», — написал он.

По словам сенатора, у санкций три задачи.

Во-первых, они «служат доказательством собственной правоты». Во-вторых, санкциями «снимаются и любые встречные обвинения». В-третьих, в случае введения подобных ограничений Запад наделяет себя полномочиями «расследовать, судить и карать любую сторону по собственному усмотрению».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран — членов Евросоюза официально утвердят 15 октября новый режим санкций за применение и распространение химического оружия.

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