В Совфеде выразили уверенность, что главы МИД ЕС утвердят новый режим санкций
- РИА Новости
«Вероятность того, что главы МИД стран ЕС на завтрашних переговорах в Люксембурге официально утвердят очередные санкции... близка к 100%», — написал он.
По словам сенатора, у санкций три задачи.
Во-первых, они «служат доказательством собственной правоты». Во-вторых, санкциями «снимаются и любые встречные обвинения». В-третьих, в случае введения подобных ограничений Запад наделяет себя полномочиями «расследовать, судить и карать любую сторону по собственному усмотрению».
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран — членов Евросоюза официально утвердят 15 октября новый режим санкций за применение и распространение химического оружия.