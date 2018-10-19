Китай выступил с просьбой создать третейскую группу в ВТО по спору с США из-за пошлин

Китай подал запрос на учреждение третейской группы в ВТО по спору с США в связи с введением Вашингтоном дополнительных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Министерства коммерции КНР.

«Ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждение третейской группы для рассмотрения спора по пошлинам США на сталь и алюминий», — говорится в тексте.

При этом в ведомстве отметили, что американские пошлины по стали и алюминию, которые Вашингтон обосновывает интересами национальной безопасности, «на самом деле являются торговым протекционизмом».

В сентябре США объявили о введении новых пошлин против Китая.

В свою очередь, Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.