В ФАС отрицают предложение не повышать акцизы на бензин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не обращалась в правительство с предложением сохранить уровень акцизов на топливо в 2019 году на текущем уровне. Об этом заявил представитель ведомства.

«Мы предложений в правительство не направляли. Речь идёт о предложениях, которые были сделаны ранее. Соответственно они уже не поддержаны правительством и неактуальны», — приводит ТАСС слова представителя ФАС.

Ранее глава управления регулирования ТЭК Дмитрий Махонин заявил, что ФАС выступила с инициативой сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года.

15 октября Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо с 2019 года может привести к резкому подорожанию бензина.

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