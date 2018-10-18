В ФАС отрицают предложение не повышать акцизы на бензин
«Мы предложений в правительство не направляли. Речь идёт о предложениях, которые были сделаны ранее. Соответственно они уже не поддержаны правительством и неактуальны», — приводит ТАСС слова представителя ФАС.
Ранее глава управления регулирования ТЭК Дмитрий Махонин заявил, что ФАС выступила с инициативой сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года.
15 октября Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо с 2019 года может привести к резкому подорожанию бензина.