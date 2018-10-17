ФАС предложила оставить акцизы на бензин на текущем уровне с 1 января
- РИА Новости
«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас», — цитирует Махонина РИА Новости.
По его словам, соответствующее предложение направлено в правительство.
Сроки рассмотрения этого вопроса он назвать затруднился.
Ранее Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо с 2019 года может привести к резкому подорожанию бензина.