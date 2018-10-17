ФАС предложила оставить акцизы на бензин на текущем уровне с 1 января

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года. Об этом сообщил глава управления регулирования ТЭК Дмитрий Махонин.
ФАС предложила оставить акцизы на бензин на текущем уровне с 1 января
  • РИА Новости

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас», — цитирует Махонина РИА Новости.

По его словам, соответствующее предложение направлено в правительство.

Сроки рассмотрения этого вопроса он назвать затруднился.

Ранее Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо с 2019 года может привести к резкому подорожанию бензина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить