ФАС предложила оставить акцизы на бензин на текущем уровне с 1 января

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года. Об этом сообщил глава управления регулирования ТЭК Дмитрий Махонин.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас», — цитирует Махонина РИА Новости.

По его словам, соответствующее предложение направлено в правительство.

Сроки рассмотрения этого вопроса он назвать затруднился.

Ранее Счётная палата выпустила заключение, согласно которому повышение акцизов на топливо с 2019 года может привести к резкому подорожанию бензина.



