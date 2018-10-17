В Татарстане заявили об интересе к привлечению капитала из Финляндии

В Казани открылся деловой форум Finnish Business goes Kazan 2018. Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, региону интересны инвестиции из Финляндии. Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы заинтересованы в привлечении финского бизнеса и капитала в Татарстан. Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказать всяческое содействие», — отметил он.

Finnish Business — ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, которое проводится в России. Программа включает официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия.

Ранее сообщалось, что Минниханов и министр торговли Туниса Омар Бехи обсудили возможное сотрудничество республики и страны.

Также интернет-издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили перспективы сотрудничества с Будапештом.