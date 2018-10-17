В Татарстане заявили об интересе к привлечению капитала из Финляндии

Короткая ссылка
В Казани открылся деловой форум Finnish Business goes Kazan 2018. Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, региону интересны инвестиции из Финляндии. Об этом сообщает «Реальное время».
В Татарстане заявили об интересе к привлечению капитала из Финляндии
  • РИА Новости

«Мы заинтересованы в привлечении финского бизнеса и капитала в Татарстан. Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказать всяческое содействие», — отметил он.

Finnish Business — ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, которое проводится в России. Программа включает официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия.

Ранее сообщалось, что Минниханов и министр торговли Туниса Омар Бехи обсудили возможное сотрудничество республики и страны.

Также интернет-издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили перспективы сотрудничества с Будапештом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить