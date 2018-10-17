В Татарстане заявили об интересе к привлечению капитала из Финляндии
- РИА Новости
«Мы заинтересованы в привлечении финского бизнеса и капитала в Татарстан. Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказать всяческое содействие», — отметил он.
Finnish Business — ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, которое проводится в России. Программа включает официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия.
Ранее сообщалось, что Минниханов и министр торговли Туниса Омар Бехи обсудили возможное сотрудничество республики и страны.
Также интернет-издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили перспективы сотрудничества с Будапештом.