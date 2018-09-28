В Петербурге обсудили перспективы сотрудничества с Будапештом
- © gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Мэр венгерского города Иштван Тарлош прибыл в Россию во главе делегации в рамках Дней Будапешта в Санкт-Петербурге. Он провёл встречу с губернатором Георгием Полтавченко.
Стороны отметили, что между двумя городами сложились крепкие связи в разных сферах.
«Только в первом полугодии объём товарооборота между Санкт-Петербургом и Будапештом увеличился более чем на 30%», — рассказали в пресс-службе.
Наиболее перспективными сферами сотрудничества политики назвали образовательные и культурные обмены. Активно развивается и туристическая отрасль.
Ранее Inforeactor сообщало, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подписал план реализации договорённостей с Сингапуром.