В Госдуме предложили обязать чиновников отчитываться о доходах, полученных от операций с криптовалютами

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В Госдуме предложили обязать представителей власти отчитываться о доходах, полученных от операций с криптовалютами. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат, член фракции ЛДПР Василий Власов.
В Госдуме предложили обязать чиновников отчитываться о доходах, полученных от операций с криптовалютами
  • ©Klaus Ohlenschläger
  • globallookpress.com

«Это будет большой пакет, изменения будут в разные законы внесены. Раз эти виртуальные деньги можно поменять на рубли, то пока можно легко объяснить, как ты заработал какие-то значительные средства», — сказал он.

Власов сравнил современный оборот криптовалют с отмыванием денег при помощи произведений искусства, со «скрытым форматом взятки».

По словам депутата, в ближайшем будущем он намерен обсудить пакет законодательных инициатив с президиумом фракции ЛДПР в Госдуме.

«Потом буду либо выходить с письмом в правительство, либо вносить законопроект», — добавил Власов.

Ранее доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказал об особенностях криптовалют.

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