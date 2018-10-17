Трамп заявил о намерении конкурировать с Россией на рынке энергетики

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Президент США Дональд Трамп заявил, что проводимая им политика предполагает конкуренцию с Россией на энергетическом рынке.
Трамп заявил о намерении конкурировать с Россией на рынке энергетики
  • Reuters

«Посмотрите на мою политику в сфере энергетики… Я делаю нашу страну открытой для природного газа, нефти. Для России это конкуренция», — сказал Трамп в интервью Fox Business.

Как напомнил американский лидер, именно он поднял вопрос о том, что Германия платит России «миллиарды долларов» за газ.

Он также вновь заявил, что никто не был «жёстче» по отношению к Москве, чем он.

Ранее Трамп сказал, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2».

При этом, по его словам, американская сторона не собирается вводить санкции против компаний проекта.

Замдиректора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил его слова.

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