Эксперт оценил заявление Трампа касательно санкций из-за «Северного потока — 2»

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Заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
Эксперт оценил заявление Трампа касательно санкций из-за «Северного потока — 2»
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«Никто не гарантирует, что завтра он не скажет прямо противоположную вещь. Это политика вообще американского руководства, и Трампа в особенности», — заявил Мастепанов.

В свою очередь, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что президент США, с одной стороны, повторяет предыдущие заявления Вашингтона о рисках «Северного потока — 2», а с другой — говорит об отсутствии планов вводить санкции.

«Сейчас гораздо серьёзнее для Вашингтона стоит проблема Ирана. Её серьёзность подтверждает и недавний визит министра энергетики США Рика Перри. Он прилетал в Россию, несмотря на то что у нас нет общей повестки энергетического диалога», — сказал эксперт.

Он не исключил, что Соединённые Штаты пытаются убедить Россию и Саудовскую Аравию отменить действие соглашения ОПЕК+ из-за санкций против Ирана.

Как считает Белогорьев, Трампу сейчас не до «Северного потока — 2», но и риторику он сразу изменить не может.

Ранее Трамп заявил, что считает неуместным то, что Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток — 2».

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