Украина увеличила импорт товаров из России на 21%

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В Государственной службе статистики Украины заявили, что страна увеличила импорт товаров из России на 21,2%, до $5,094 млрд за январь — август 2018 года.
Украина увеличила импорт товаров из России на 21%
  • © Cris Faga
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что при этом объём экспорта украинских товаров в Россию сократился на 6,5% — до $2,449 млрд долл.

Также Госстат указывает, что экспорт товаров в страны Европейского cоюза вырос на 18,3% — до $13,012 млрд, а импорт товаров из государств ЕС увеличился на 13,4% — до $14,867 млрд.

В целом же ведомство сообщает о дефиците внешней торговли товарами на Украине за январь — август 2018 года. По данным статистической службы, он составил $5,004 млрд, что в 1,5 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере $3,434 млрд.

Ранее Госстат Украины сообщил, что долги по зарплате в стране достигли 2,7 млрд грн.

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