Эксперт оценил условия для экономического роста

Директор по экономической политике ВШЭ Юрий Симачёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность и увеличить заработные платы и реальные доходы россиян.

Как отметил Симачёв, рост зарплат связан в первую очередь с конкурентоспособностью национальной экономики, повышением производительности и увеличением добавленной стоимости.

«Здесь возникает необходимость расширения и усиления комплекса мер, стимулирующих динамику в экономическом развитии», — заявил эксперт.

Он пояснил, что первый шаг — это обеспечение сдвигов в экономике.

Кроме того, Симачёв сказал, что бизнес как инструмент повышения зарплат начинает работать, когда создаются условия для его развития и убираются преграды для роста.

«И в этом смысле важным представляется комплекс мер, связанных с улучшением бизнес-климата, мер, связанных с цифровой экономикой, развитием науки и образования», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная.