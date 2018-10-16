Эксперт оценил условия для экономического роста
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- РИА Новости
Как отметил Симачёв, рост зарплат связан в первую очередь с конкурентоспособностью национальной экономики, повышением производительности и увеличением добавленной стоимости.
«Здесь возникает необходимость расширения и усиления комплекса мер, стимулирующих динамику в экономическом развитии», — заявил эксперт.
Он пояснил, что первый шаг — это обеспечение сдвигов в экономике.
Кроме того, Симачёв сказал, что бизнес как инструмент повышения зарплат начинает работать, когда создаются условия для его развития и убираются преграды для роста.
«И в этом смысле важным представляется комплекс мер, связанных с улучшением бизнес-климата, мер, связанных с цифровой экономикой, развитием науки и образования», — добавил он.
Ранее Путин заявил, что по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная.