Финансист из США спрогнозировал значительное удешевление доллара к евро
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Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, американская валюта в течение 15-летнего цикла постоянно то падает, то растёт, и данная схема повторится и в этот раз.
Он отметил, что это сильно отразится на стоимости акций и на цене сырьевых товаров.
Ранее аналитики Moody's Investors Service оценили вероятность того, что некоторые валюты мира смогут лишить доллар мирового господства.
В октябре руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.