Финансист из США спрогнозировал значительное удешевление доллара к евро

Исполнительный директор компании A.G. Bisset Associates LLC, специализирующейся на валютных исследованиях, Ульф Линдал заявил, что к 2024 году доллар подешевеет на 40% по отношению к европейской валюте.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, американская валюта в течение 15-летнего цикла постоянно то падает, то растёт, и данная схема повторится и в этот раз.

Он отметил, что это сильно отразится на стоимости акций и на цене сырьевых товаров.

Ранее аналитики Moody's Investors Service оценили вероятность того, что некоторые валюты мира смогут лишить доллар мирового господства.

В октябре руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.