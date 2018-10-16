Финансист из США спрогнозировал значительное удешевление доллара к евро

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Исполнительный директор компании A.G. Bisset Associates LLC, специализирующейся на валютных исследованиях, Ульф Линдал заявил, что к 2024 году доллар подешевеет на 40% по отношению к европейской валюте.
Финансист из США спрогнозировал значительное удешевление доллара к евро
  • © Andrey Nekrasov / imagebroker.com
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Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, американская валюта в течение 15-летнего цикла постоянно то падает, то растёт, и данная схема повторится и в этот раз.

Он отметил, что это сильно отразится на стоимости акций и на цене сырьевых товаров.

Ранее аналитики Moody's Investors Service оценили вероятность того, что некоторые валюты мира смогут лишить доллар мирового господства.

В октябре руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.

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