Эксперт назвал дедолларизацию общемировым трендом
- Reuters
«Поскольку очень многие страны стремятся к более диверсифицированной, устойчивой и многополярной валютной системе», — пояснил он.
По его словам, такая тенденция началась сразу после выхода из кризиса 2008—2009 годов.
Масленников отметил, что перезагрузка мирового валютного хозяйства — не быстрый процесс.
В свою очередь, финансовый директор Kviku МФК «ЭйрЛоанс» Вениамин Липский в беседе с Inforeactor выразил мнение, что резкий и безболезненный отказ от долларов невозможен.
«Но очевидно, что доля доллара всё-таки будет снижаться, причём не только в России, но и в мире», — сказал он.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы дедолларизации в России.