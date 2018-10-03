Эксперт назвал дедолларизацию общемировым трендом

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.

«Поскольку очень многие страны стремятся к более диверсифицированной, устойчивой и многополярной валютной системе», — пояснил он.

По его словам, такая тенденция началась сразу после выхода из кризиса 2008—2009 годов.

Масленников отметил, что перезагрузка мирового валютного хозяйства — не быстрый процесс.

В свою очередь, финансовый директор Kviku МФК «ЭйрЛоанс» Вениамин Липский в беседе с Inforeactor выразил мнение, что резкий и безболезненный отказ от долларов невозможен.

«Но очевидно, что доля доллара всё-таки будет снижаться, причём не только в России, но и в мире», — сказал он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы дедолларизации в России.