Эксперт назвал дедолларизацию общемировым трендом

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Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.
Эксперт назвал дедолларизацию общемировым трендом
  • Reuters

«Поскольку очень многие страны стремятся к более диверсифицированной, устойчивой и многополярной валютной системе», — пояснил он.

По его словам, такая тенденция началась сразу после выхода из кризиса 2008—2009 годов.

Масленников отметил, что перезагрузка мирового валютного хозяйства — не быстрый процесс.

В свою очередь, финансовый директор Kviku МФК «ЭйрЛоанс» Вениамин Липский в беседе с Inforeactor выразил мнение, что резкий и безболезненный отказ от долларов невозможен.

«Но очевидно, что доля доллара всё-таки будет снижаться, причём не только в России, но и в мире», — сказал он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил перспективы дедолларизации в России.

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