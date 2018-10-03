Эксперт оценил перспективы дедолларизации в России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы дедолларизации в России.

По словам Колташова, в мировой экономике, по крайней мере в евразийской торговле, назрел отказ от использования американской валюты.

«Перевести торговлю просто на национальные валюты пока невозможно, потому что они неустойчивы. Компании, получив выручку, будут стремиться уйти во что-то более надёжное», — сказал эксперт.

Он прогнозирует, что переход с доллара на другие валюты будет постепенным.

Со своей стороны, независимый аналитик Леонид Матвеев в беседе с Nation News заявил, что полностью уйти от расчёта в американской валюте в ближайшей перспективе будет проблематично, поскольку доллар — мировая резервная валюта, принимаемая в любой стране.

«Если мы будем переходить на расчёты в нацвалютах, это должно приводить к большей интеграции российской экономики с экономиками тех стран, с которыми мы будем вести взаиморасчёты», — отметил он.

Как добавил эксперт, в долгосрочной перспективе это выгодно всем сторонам, но есть вопрос по работе с рисками.

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара.