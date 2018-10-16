Минфин рассказал о сроках утверждения плана по дедолларизации экономики

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Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что ведомство рассчитывает на утверждение плана по дедолларизации российской экономики до конца года или раньше.
Минфин рассказал о сроках утверждения плана по дедолларизации экономики
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что раньше», — ответил он на вопрос, утвердят ли соответствующие меры до конца года.

Моисеев уточнил, что план будет утверждён поручением премьера или вице-премьера.

По его словам, Минфин рассчитывает, что после утверждения документ будет обнародован.

«Это, в принципе, не наше решение (обнародование документа. — RT), это решение правительства будет, но ничего секретного в этом я, честно говоря, не вижу. Никаких секретных планов по отъёму, изъятию там не предусмотрено», — сказал Моисеев, добавив, что план представляет собой общую стратегию, предусматривающую мотивирование экономических агентов к увеличению доли расчётов в рублях.

Ранее «Известия» писали, что российские предприниматели ищут возможность вести торговые расчёты не в долларах, а в рублях и других валютах.

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