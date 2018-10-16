Минфин рассказал о сроках утверждения плана по дедолларизации экономики

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что ведомство рассчитывает на утверждение плана по дедолларизации российской экономики до конца года или раньше.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что раньше», — ответил он на вопрос, утвердят ли соответствующие меры до конца года.

Моисеев уточнил, что план будет утверждён поручением премьера или вице-премьера.

По его словам, Минфин рассчитывает, что после утверждения документ будет обнародован.

«Это, в принципе, не наше решение (обнародование документа. — RT), это решение правительства будет, но ничего секретного в этом я, честно говоря, не вижу. Никаких секретных планов по отъёму, изъятию там не предусмотрено», — сказал Моисеев, добавив, что план представляет собой общую стратегию, предусматривающую мотивирование экономических агентов к увеличению доли расчётов в рублях.

Ранее «Известия» писали, что российские предприниматели ищут возможность вести торговые расчёты не в долларах, а в рублях и других валютах.