СМИ: Российский бизнес пытается дедолларизировать торговые расчёты

Российские предприниматели ищут возможность вести торговые расчёты не в долларах, а в рублях и других валютах.

Об сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные и банковские организации, а также на представителей бизнеса.

Издание отмечает, что в настоящий момент банки фиксируют запросы российских компаний на ведение торговых расчётов в рублях, евро, юанях и индийских рупиях.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подтвердил газете, что на рынке наблюдается планомерная дедолларизация сделок.

По его словам, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют.

«Постепенно компании будут переводить расчёты в нацвалюты и дальше: такая необходимость назрела давно, но сейчас появился повод ускориться в этом направлении», — указал Шохин.

Советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил процесс дедолларизации российской экономики.