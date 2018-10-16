СМИ: Топ-менеджерам финансово неустойчивых банков могут ограничить выезд из России

В Госдуме разрабатывают законопроект, предполагающий ограничение на выезд из России собственникам и топ-менеджерам банков, к финансовой устойчивости которых у Банка России есть вопросы.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя занимающегося разработкой комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещён выезд за границу», — сказал он.

Издание утверждает, что банк считается финансово неустойчивым, если он не может по требованию вкладчика или компании выдать денежные средства с их счетов.

Аксаков отметил, что законопроект будет готов в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финрынку разрабатывает законопроект, предполагающий установление санкций для банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других.