СМИ: Топ-менеджерам финансово неустойчивых банков могут ограничить выезд из России
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя занимающегося разработкой комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.
«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещён выезд за границу», — сказал он.
Издание утверждает, что банк считается финансово неустойчивым, если он не может по требованию вкладчика или компании выдать денежные средства с их счетов.
Аксаков отметил, что законопроект будет готов в осеннюю сессию.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финрынку разрабатывает законопроект, предполагающий установление санкций для банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других.