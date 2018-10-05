СМИ: В России могут установить санкции для банков за обман клиентов
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.
Отмечается, что над законопроектом Госдума работает вместе с Банком России.
По данным издания, поправки будут внесены на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию.
Предполагается, что изначально будет введена административная ответственность. По словам Аксакова, согласно законопроекту в случае нарушений будут оштрафованы и банк, и сотрудник, занимающийся недобросовестной практикой.
«Если банк будет уличен в регулярных нарушениях и не будет исполнять предписания ЦБ об их устранении, санкции могут быть вплоть до отзыва лицензии. Сотрудник же будет дисквалифицирован», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ЦБ разрабатывает приложение для оперативной консультации граждан.