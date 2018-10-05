СМИ: В России могут установить санкции для банков за обман клиентов

Комитет Госдумы по финрынку разрабатывает законопроект, который предполагает установление санкций для банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.

Отмечается, что над законопроектом Госдума работает вместе с Банком России.

По данным издания, поправки будут внесены на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию.

Предполагается, что изначально будет введена административная ответственность. По словам Аксакова, согласно законопроекту в случае нарушений будут оштрафованы и банк, и сотрудник, занимающийся недобросовестной практикой.

«Если банк будет уличен в регулярных нарушениях и не будет исполнять предписания ЦБ об их устранении, санкции могут быть вплоть до отзыва лицензии. Сотрудник же будет дисквалифицирован», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦБ разрабатывает приложение для оперативной консультации граждан.