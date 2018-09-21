СМИ: ЦБ разрабатывает приложение для оперативной консультации граждан

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Банк России разрабатывает приложение для оперативной консультации граждан, сообщают «Известия».
СМИ: ЦБ разрабатывает приложение для оперативной консультации граждан
  • РИА Новости

Об этом заявил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«Это будет приложение, направленное на возможность коммуницировать с потребителем. Мы работаем как своего рода информационное агентство. Мы разъясняем гражданам их права и обязанности, например, когда компания получила прибыль, но не выплатила акционерам дивиденды», — пояснил он.

По его словам, у регулятора есть call-центр, но приложение будет более удобно для потребителей.

Как отметил Мамута, так реализуется омниканальность, то есть у ЦБ будут и письменный, и устный канал обращения.

Название приложения и время запуска пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует ввести новые способы биометрической идентификации.

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