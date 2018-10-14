Путин: сельское хозяйство стало одним из локомотивов движения российской экономики
По словам главы государства, В последние годы сельхозотрасль «демонстрирует необычные темпы роста».
«Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай зерновых – 135 миллионов тонн», — отметил российский лидер.
Ранее Путин на совещании по развитию сельского хозяйства заявил, что программа развития сельских территорий продолжится после 2021 года.