Путин: сельское хозяйство стало одним из локомотивов движения российской экономики

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Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Соответствующее видеопоздравление размещено на сайте Кремля.

По словам главы государства, В последние годы сельхозотрасль «демонстрирует необычные темпы роста». 

«Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай зерновых – 135 миллионов тонн», — отметил российский лидер.

Ранее Путин на совещании по развитию сельского хозяйства заявил, что программа развития сельских территорий продолжится после 2021 года.

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