Путин: сельское хозяйство стало одним из локомотивов движения российской экономики

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Соответствующее видеопоздравление размещено на сайте Кремля.

По словам главы государства, В последние годы сельхозотрасль «демонстрирует необычные темпы роста».

«Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай зерновых – 135 миллионов тонн», — отметил российский лидер.

Ранее Путин на совещании по развитию сельского хозяйства заявил, что программа развития сельских территорий продолжится после 2021 года.