Путин: программа развития села будет продлена и после 2021 года

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию сельского хозяйства заявил, что программа устойчивого развития сельских территорий продолжится и после 2021 года.

«Здесь было сказано о продлении программы устойчивого развития сельских территорий, мы исходили из того, что в перечне национальных проектов такого нет, но программа есть, она рассчитана была до 2021 года. Мы, безусловно, будем её продлять и после 2021 года», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 9 октября, проведут на Ставрополье совещание по развитию сельского хозяйства.