В группе компаний «Кэшбери» заявили о приостановке деятельности
Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале группы компаний.
В видео он обвинил российские СМИ в том, что они освещали деятельность холдинга в негативном ключе.
«Мы вынуждены уйти на трёхнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платёжной инфраструктуры... 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета», — заявил он.
Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.