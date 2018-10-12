В группе компаний «Кэшбери» заявили о приостановке деятельности

Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил о приостановке деятельности группы компаний до 1 ноября.

Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале группы компаний.

В видео он обвинил российские СМИ в том, что они освещали деятельность холдинга в негативном ключе.

«Мы вынуждены уйти на трёхнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платёжной инфраструктуры... 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета», — заявил он.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.