ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования

Банк России отозвал лицензию у московского Банка торгового финансирования.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 сентября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Банк торгового финансирования», — заявили в ЦБ.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.