ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования
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Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 сентября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Банк торгового финансирования», — заявили в ЦБ.
Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.