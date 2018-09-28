ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования

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Банк России отозвал лицензию у московского Банка торгового финансирования.
ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования
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Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 сентября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Банк торгового финансирования», — заявили в ЦБ.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.

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